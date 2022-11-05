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Mauro Icardi: Galatasaray taraftarının hak ettiği buydu

Mauro Icardi: Galatasaray taraftarının hak ettiği buydu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, galibiyetin ardından verdiği demeçte, "Zaten Galatasaray taraftarının hak ettiği buydu" dedi.

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında galibiyet gollerini kaydeden Mauro Icardi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazanmak istiyorduk, çok mutluyuz"

Galibiyet hakkında konuşan Arjantinli yıldız, "Önemli bir maçtı, liderlik mücadelesi için şampiyonluk yolundaki mücadelemiz için çok önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, çok mutluyuz." dedi.

"Benim topla buluşmam gerekiyor"

Attığı golleri değerlendiren Icardi, "Ben bir santrforum. Topların bana gelmesi, benim topla buluşmam gerekiyor. İki kere fırsat buldum ve gol oldu. Üçüncüsünde ise top direkle buluştu. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

"Galatasaray taraftarının hak ettiği buydu"

Maç sonu sevincini taraftarlarla yaşayan Icardi, "Gerçekten bu taraftarla birlikte kutlamak çok güzeldi. Kazanmış olmak da çok önemliydi. Kazandık ve birlikte kutladık. Zaten Galatasaray taraftarının hak ettiği buydu." dedi.

"Normalde yaptığım bir şeydi"

Yeni saç tarzıyla ilgili de konuşan Icardi, "Her sene yaptığım bir şey aslında. Dün böyle değiştirdim, zamanı gelmişti. Üstüne iki gol atmam güzeldi ama zaten normalde yaptığım bir şeydi." dedi.

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