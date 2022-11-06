Aman dikkat listeye bakmadan çıkmayın! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da 44. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar için uyarı yapıldı. Parkur güzergahlarında saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Etkinlik sonuna kadar bu yollar kapalı olacak. İşte kapalı olacak yollar...

Abone ol

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Etkinlik sonuna kadar bu yollar kapalı olacak.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak. Organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.

İstanbul Valiliği'nden maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak).