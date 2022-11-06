Milyonlar merakla bekliyordu açıklandı! 450 bin liraydı bir milyona çıkıyor

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yeniden değerleme oranı da belli oldu. Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa yılbaşında vergi harç ve cezalara % 122,9 oranında zam gelecek. Araç almak isteyen engelliler için de limit yükselecek.

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Engelli vatandaşlar otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle satın alacak araç bulamaz hale geldi. Engelliler için araç alabilecekleri limitler yeniden değerleme oranının açıklanması ve ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla netleşti. Yeni oranlara göre 2022 yılında 450 bin 500 lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç limiti 2023 yılında 1 milyon 4 bin liraya yükselecek.

Yüzde 90 engelli raporu almak gerekiyor

Yüzde 90 ve üzerinde engelli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak fiyat için bir sınır belirleniyor. 2021 yılında 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 1 Ocak 2022 itibarıyla 450 bin 500 liraya yükselmişti. Engelli bireyler nihai fiyatı bu rakam altında kalan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır kilometre otomobiller arasından seçim yapabiliyordu.

Kaç model kaldı?

Ancak otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle engelliler satın alacak araç bulamaz hale geldi. Engellilerin bugünkü şartlarda B segmentindeki birkaç model dışında seçim yapma şansı kalmadı.

1 Milyon 4 bin liraya çıkıyor

Haber Global'de yer alan bilgiye göre, 2023 yılında uygulanması beklenen yeniden değerleme oranının da açıklanmasıyla engellilerin ÖTV'siz satın alabileceği araç üst limiti de yükseldi. 2022 yılında 450 bin 500 lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç limitinin % 122,9 artışla 1 milyon 4 bin lira olması bekleniyor.

Son söz Erdoğan'da

Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını % 50 azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinde ise artırma yetkisi yüzde 50 iken indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Engelliler için belirlenen ÖTV limitinden bu oranın değişmesi beklenmiyor.