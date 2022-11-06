Cübbeli Ahmet Hoca, İTO adayını LGBT ile suçladı! Canan Kaftancıoğlu'nun adayı LGBT...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleriyle ilgili çok tartışılacak bir çıkış yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019 yerel seçimlerini hatırlatan Cübbeli Ahmet, "“İstanbul seçiminde ceketimizi koysak alırız zannettiler, Kaftancı kazandı" deyip uyardı? "İTO seçiminde oy kullanın. Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği aday, LGBT'ye destek veren yatırımlara destek vereceğini" iddia etti.

Abone ol

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde Şekip Avdagiç'e destek isteyip, oy vermeye gitmeyecek işadamlarını meydana gelecek dini ve milli zararlara sebep olacaklarını savundu. Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri’ni AK Parti’nin “ceketimizi koysak alırız” düşüncesi nedeniyle kaybettiğini savunan Cübbeli Ahmet Hoca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği İTO Başkan adayı LGBTİ’ye destek veren yatırımlara destek vereceğini savundu.

Kaftancıoğlu, LGBT destekçisini destekliyor

Önümüzdeki hafta seçimlere gidecek olan İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın başkanı Şekip Avdagiç’i “doğru düzgün bir insan” olarak niteleyen Ünlü, Kaftancıoğlu’nun İTO seçimlerinde bir adayı desteklediğini söyledi. Adını bilmediğini söylediği bu adaya karşı oy verilmesi çağrısında bulunan Ünlü, bahsettiği adayın ilk işinin LGBTİ’ye destek veren yatırımlara onay vermek olduğunu savundu.

Mutlaka oy kullanmaya gidin

Konuşmasını sosyal medyada, "Şirket sâhiplerinden 9 Kasım'daki İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde rey atmaya gitmeyenler, Kaftancı Ekibini kazandıracakları için meydana gelecek millî ve dînî zarârlara ortak olur! Mutlaka rey kullanmaya gidiniz" yorumuyla bir videosunu paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter'dan şu görüşleri paylaştı:

- Cemaatimizden bâzı tüccar âbiler-arkadaşlar önümüzdeki hafta çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası’nın seçimleri olduğunu söylediler. Ben bu işlerden anlamam ama dedim “nedir bu seçimlerin önemi”?

- Dediler ki; “Hocam! Batı ülkelerinde sivil toplum örgütleri ve odalar, hükümetlerin siyâset belirlemelerinde etki gruplarıdır. Hükümetlerin yaptığı yanlışlarda uyarıcı bir rol oynadıkları gibi, yapması gereken şeyleri de hatırlatırlar.

İBB zorunlu LGBT eğitimi veriyor!

- Meselâ; Müslüman-Türk âile yapısını tehdit eden LGBTci sapkın örgütler senelerdir Türk toplumundan ortak bir tepki almamışlardı. Herkes sessizdi bu ahlaksızlığa.

- Ne zamanki 18 Eylül‘de 150 STK biraraya gelip, LGBT karşıtı insanları birleştirip, on binlerce insan yürüyüş yaptı, hükümet de bu konuyu gündemine aldı. Şimdi Anayasa değişikliği ile Müslüman-Türk âile yapısını koruyacaklarına söz verdiler.

- Ticâret Odası gibi STK'ların maddî kaynakları da çok oluyor. Bu kaynaklar halkın, senin-benim paramız. Belediyeler, Odalar bu kaynakları nasıl kullanıyor siz tâkip ediyor musunuz?

- Meselâ; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, senin-benim paramızla personeline zorunlu LGBT eğitimi veriyor, ismini de koymuş “toplumsal cinsiyet eşitliği”.

"Seçimi ihmâl etmeyin"

- “Toplumsal cinsiyet eşitliği” ismi ile müdürlük kurmaya kalktılar, Allah’tan İBB Meclisi reddetti.

- İTO gibi “kamu niteliğindeki meslek kuruluşları”nın da büyük kaynakları var. Türk toplumunun duygu ve düşüncesinden uzak yöneticiler gelirse bu kurumların başına, o kaynakları Müslüman-Türk toplumunun aleyhine, LGBT ve benzeri bozuk yapıların lehine kullanacaklar.

- Sonra şikâyet etmeyin “çocukların ahlâkı bozuluyor, âile yapımız dağılmaya başladı” diye. Bu yüzden önümüzdeki Çarşamba günü, 9 Kasım’da Yeşilköy Fuar Alanı'nda olacak olan seçimi ihmâl etmeyin.

İTOP Çadırına gidin kime oy vereceğinizi sorun

- Orada İTOP (İst. Tic. Odası Platformu) çadırı olacakmış. Şirketi olan arkadaşlar o çadıra gitsin, hangi komitede kime oy vereceksiniz sorun, ihmâl etmeyin. Bu işler ihmâle gelmez.

- Şimdiki mevcut başkan Şekip Avdagiç Beyefendi şimdiye kadar toplum için iyi şeyler yaptı. İnşâallâh bu hizmetlerine devâm edecek sizin oylarınızla."

Kaftancıoğlu'nun desteklediği aday kazanırsa

- İşte dînî ve millî hassâsiyeti olan bâzı iş adamlarından bana gelen notlar bundan ibâret. Aksi takdirde Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara, millî ve dînî değerlerimize yapılacak zararlara ortak olacağınızı unutmayarak mutlaka rey kullanmaya gidiniz!"