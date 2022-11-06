MİT'ten üst düzey operasyon! Sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

AK Partili Ali Cevheri: HDP legal bir parti desteğine ihtiyacımız var

Milyonlar merakla bekliyordu açıklandı! 450 bin liraydı bir milyona çıkıyor

Hediyeyi kapan Genel Merkez'e koşuyor! 2 bin yeni üst düzey bürokrat için de kulis ve yarış başladı