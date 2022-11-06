BIST 4.217
DOLAR 18,57
EURO 18,49
ALTIN 1.004,00
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor İşte masaya yatırılacak konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor İşte masaya yatırılacak konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Masaya yatırılacak konular ise netlik kazanmaya başladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında; başörtüsüne anayasal güvence, ekonomi ve enerji, kış dönemi verilecek destekler ve dış politika gibi yoğun gündemle toplanıyor.

Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metin tamamlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak. Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak. Ardı ardına Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan ile gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklarda masada olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti 'başörtü' değişikliğine 'hayır' diyecek! Referanduma gidilmesin diye...
İYİ Parti 'başörtü' değişikliğine 'hayır' diyecek! Referanduma gidilmesin diye...
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Amberin Zaman sorusu
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Amberin Zaman sorusu
Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasını ilk kez anlattı; çocuklar eve geldiğinde...
Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasını ilk kez anlattı; çocuklar eve geldiğinde...
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Milyonlar merakla bekliyordu açıklandı! 450 bin liraydı bir milyona çıkıyor
Milyonlar merakla bekliyordu açıklandı! 450 bin liraydı bir milyona çıkıyor
Hatay'a şehit ateşi düştü!
Hatay'a şehit ateşi düştü!
Aman dikkat listeye bakmadan çıkmayın! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
Aman dikkat listeye bakmadan çıkmayın! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış! Çocuklar Erdoğan'ın 20 yıllık hizmetlerini kanıksadı, kıymetini bilmiyor
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış! Çocuklar Erdoğan'ın 20 yıllık hizmetlerini kanıksadı, kıymetini bilmiyor
Hediyeyi kapan Genel Merkez'e koşuyor! 2 bin yeni üst düzey bürokrat için de kulis ve yarış başladı
Hediyeyi kapan Genel Merkez'e koşuyor! 2 bin yeni üst düzey bürokrat için de kulis ve yarış başladı
Tiktokçu anneye velayet şoku! O videolar başına iş açtı
Tiktokçu anneye velayet şoku! O videolar başına iş açtı
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu! 2 ay önce evlenmiş
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu! 2 ay önce evlenmiş
 Zonguldak'ta maden ocağında patlama oldu! 2'si ağır 4 madenci yaralı
 Zonguldak'ta maden ocağında patlama oldu! 2'si ağır 4 madenci yaralı