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Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasını ilk kez anlattı; çocuklar eve geldiğinde...

Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasını ilk kez anlattı; çocuklar eve geldiğinde...

Türkiye diken üstünde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde kuduz vakasında gelecek son haberleri bekliyor. Umutların giderek azaldığı ve yoğun bakımda uyutulan 10 yaşındaki M.E o gün neler yaşadı acılı babası o detayı ilk kez anlattı.

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 Türkiye'nin konuştuğu kuduz vakasıyla gelişmeler yakından takip ediliyor. Herkes 10 yaşındaki M.E.'nin sağlık durumunu merak ederken, acılı baba oğlunun son durumunu açıkladı. Öte yandan olayın yaşandığı köyde veteriner ekiplerin çalışmaları sürerken, köyde kimse dışarı çıkmak istemiyor. Adeta hayalet köye dönen yerde muhtar Halis Uruçlu "Herkes korku içinde. Okula bile çocukları gönderemiyoruz" diye konuştu. Olay günüyle ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde yaşayan iki çocuk köpek tarafından ısırıldı. İğneden korktukları için ailelerine durumu anlatmayan biri 9 biri 10 yaşındaki çocuk gündelik hayatlarına devam etti.

Bir süre sonra 10 yaşındaki M.E.'nin kolu karıncalanmaya ve kaşınmaya başladı. Hastaneye götürülen M.E. köpek tarafından ısırıldığını anlattı. Durum üzerine M.E., kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptandı.

9 yaşındaki çocuğun ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla tedavi altına alınan M.E.'nin babası Murat E., açıklamalarda bulundu.

Acılı anne baba güçlükle konuştu

Oğlunun tedavisinin devam ettiğini söyleyen ve konuşmakta güçlük çeken baba Murat E., "Bilseydik köpek ısırdığını daha erken hastaneye götürürdük. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Solunum cihazına bağlı, uyutuyorlar. Ağrı kesici veriliyor. Çocuğumuzu görebiliyoruz. Doktorlar ilgileniyorlar. Durumu Allah'a kalmış. Diyecek bir şey yok, ne diyebilirim ki sadece dua ediyoruz" dedi.

Öte yanda köyde M.E. dışında köpek ısırdığı öğrenilen iki çocuk hastanedeki tetkiklerinin ardından taburcu oldu.

Hayalet köye döndü

Göldüzü Köyü'nde, yaşanan kuduz olayının ardından korku hâkim. 600 haneli köyde Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Köyde köpek saldırılarından dolayı çocuklar dışarıya çıkartılmıyor.

Kimse dışarı çıkmak istemiyor

Köy Muhtarı Halis Uruçlu, "Köyümüzde köpek sayısı oldukça fazla. Hiçbir şey yapamıyoruz. Herkes korku içinde. Kimse dışarıya çıkmak istemiyor. Okula bile çocukları gönderemiyoruz" dedi.

Evdekilere bisikletten düştüm demiş

M.E.'nin babaannesi A.E. ise "Bundan 1.5 ay kadar önce M.E. okuldan geldi. Üstü başı tozlanmıştı. Bisikletten düştüm dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kaşıntıları oluyordu ama çok şiddetlendi. Kaşıntılar artınca hemen hastaneye götürdük. Doktora kendisini köpek ısırdığını itiraf etti. İğneden korktuğu için doğruyu söylememiş. Köpekleri çok severdi. Hayali polis olmak. Şimdi ayağa kalkması için dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden" diye konuştu.

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