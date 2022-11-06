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Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Amberin Zaman sorusu

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Amberin Zaman sorusu

CHP’den 1 yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisinde Amberin Zaman'la görüşmesini topa tuttu. Özcan, "Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür niye görüşür?" diye sorulur.

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CHP’den 1 yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisinin ardından İngiltere gezisini de eleştirdi.  Özcan, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ve Amberin Zaman’ın fotoğrafının olduğu kareyi paylaşarak şunları yazdı:

“Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür niye görüşür? Bunu birkaç gün önce terör örgütü siyasi tetikçileriyle görüşen AKP sormadan ben sorayım. Gerçekten bu tiplerle görüşerek, başörtüsü tartışması açarak nereye varmak istiyoruz. Bir anlasam.”

ABD gezisini de eleştirmişti

Geçtiğimiz aylarda ABD’ye giden Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Tanju Özcan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim” demişti.

Rifat Serdaroğlu: Yine yanlış yere bakıyor

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Rıfat Serdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine yanlış yere bakıyor! Önce, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı AKP Larvalarına baktı! Şimdi, Türkiye'yi sömüren Tefecilere ve Amberin Zaman'a kucak açtı. Sen şaşı mısın Üstad? Dön bir de Türk Milletine bak!

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