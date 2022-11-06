AK Partili Ali Cevheri: HDP legal bir parti desteğine ihtiyacımız var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliği için HDP'ye gitti. "Hani HDP teröristti" eleştirileri yükseldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “HDP'ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Meclis'te grubu bulunan legal bir parti. Ve Anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var” dedi.

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Başörtü ve aile ile ilgili anayasa değişikliği teklifi için AK Parti, HDP'yi ziyaret edip destek istedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AAK Parti heyetinin, HDP'nin Meclis Grubu'na yaptığı ziyaret "Hani HDP teröristti, neden yardım istiyorsunuz" eleştirilerine neden oldu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Cumhur İttifakının birçok kesiminin HDP'ye yönelttiği suçlamaları eleştirdi.

Meclis'te kaç oy gerekiyor?

Sözcü'nün haberine göre, başörtüsü konusunda Anayasal değişiklik yapmak isteyen AKP'nin TBMM'de 285, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin ise 48 oyu bulunuyor. Meclis'te bir sandalyesi olan BBP ile birlikte 334 oy sağlanırken 26 oy eksik kalıyor. Anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için en az 360, referandumsuz değiştirebilmek için ise en az 400 oy gerekiyor.

“Onların desteğine ihtiyacımız var"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, Şanlıurfa'da yerel yayın yapan EDESSA TV'de konuyla ilgili değerlendirme yaparken “Kanunlara göre kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapıyor” yanıtını verdi. Önümüzdeki günlerde bir Anayasa değişikliğinin gündemlerinde olduğunu ve bunun için destek aradıklarını belirten Cevheri “Onların desteğine ihtiyacımız var. Onlar da başörtüsüne destek vereceklerini deklare ettiler” dedi.

Eğer bu ülkede sosyal barış isteniyorsa...

TBMM'de tüm partilerin kanun teklifleri, değişiklikleri yapılırken birbirleriyle görüştüğünü de söyleyen Cevheri şöyle devam etti: “Bu sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir. Yani ilk defa yapılan bir şey değildir. Partimizin yaptığı doğrudur. Bu ülkede eğer bir sosyal barış sağlanması gerekiyorsa, bir huzur getirilmesi gerekiyorsa niçin diyalog olmasın? İyi ilişki her zaman güzeldir devam ettirilmeli.”