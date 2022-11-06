BIST 4.217
DOLAR 18,57
EURO 18,49
ALTIN 1.004,00
HABER /  GÜNCEL

2022'de kaç göçmen sınır dışı edildi?

2022'de kaç göçmen sınır dışı edildi?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı. Buna göre yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 98 bin 932 olarak açıklandı.

Abone ol

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısını 98 bin 932 olarak açıkladı.

28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini paylaştı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 3 bin 645, yılbaşından bu yana ise 246 bin 170 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1982'si Afganistan, 141'i Pakistan ve 3 bin 194'ü diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 317 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.

Son bir haftada toplam 2 bin 106 göçmen sınır dışı edildi

Son bir haftada, 979'u Afganistan, 116'sı Pakistan ve 1011'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 106 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.

Toplam sınır dışı edilenlerin sayısı 98 bin 932'ye yükseldi

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 98 bin 932'ye ulaştığı, Geri Gönderme merkezlerinde kalan düzensiz göçmen sayısının ise 18 bin 832 olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege yine beşik gibi! Deprem oldu şiddeti Kandilli duyurdu
Ege yine beşik gibi! Deprem oldu şiddeti Kandilli duyurdu
MİT'ten üst düzey operasyon! Sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
MİT'ten üst düzey operasyon! Sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
AK Partili Ali Cevheri: HDP legal bir parti desteğine ihtiyacımız var
AK Partili Ali Cevheri: HDP legal bir parti desteğine ihtiyacımız var
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor İşte masaya yatırılacak konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor İşte masaya yatırılacak konular
İYİ Parti 'başörtü' değişikliğine 'hayır' diyecek! Referanduma gidilmesin diye...
İYİ Parti 'başörtü' değişikliğine 'hayır' diyecek! Referanduma gidilmesin diye...
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Amberin Zaman sorusu
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Amberin Zaman sorusu
Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasını ilk kez anlattı; çocuklar eve geldiğinde...
Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasını ilk kez anlattı; çocuklar eve geldiğinde...
Milyonlar merakla bekliyordu açıklandı! 450 bin liraydı bir milyona çıkıyor
Milyonlar merakla bekliyordu açıklandı! 450 bin liraydı bir milyona çıkıyor
Hatay'a şehit ateşi düştü!
Hatay'a şehit ateşi düştü!
Aman dikkat listeye bakmadan çıkmayın! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
Aman dikkat listeye bakmadan çıkmayın! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış! Çocuklar Erdoğan'ın 20 yıllık hizmetlerini kanıksadı, kıymetini bilmiyor
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış! Çocuklar Erdoğan'ın 20 yıllık hizmetlerini kanıksadı, kıymetini bilmiyor