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Hepsine mail atmıştı! Elon Musk'tan beyin yakan işten çıkarma açıklaması

Hepsine mail atmıştı! Elon Musk'tan beyin yakan işten çıkarma açıklaması

 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirkette yaşanan işten çıkarma furyasıyla ilgili ilk kez konuştu. Musk, "Ne yazık ki şirket günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken başka seçenek yoktu" dedi.

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, geçtiğimiz gün yaşanan işten çıkarma furyasına açıklık getirdi. Musk, şirketin günde 4 milyon dolar zarar ettiğini, bu yüzden başka seçenek olmadığını savundu.

Musk, çıkarılan herkese 3 aylık tazminat teklif edildiğini ve bunun yasal olarak gerekli olanın yüzde 50'sinden fazla olduğunu ifade etti.

ABD'li milyarder, 44 milyar dolara olaylı bir şekilde Twitter’ı satın almasının ardından personelin yüzde 50’sini işten çıkarmıştı.

Mavi tik konusu

Tartışmalara neden olan "mavi tik" konusuna da değinen Musk, "8 dolar fiyat konusunda geri adım atmayacağım." dedi.

Twitter politikaları değişecek mi?

Twitter'ın içerik yönetiminin değişip değişmeyeceği sorusuna yanıt veren Musk, şirketin politikasının "kesinlikle aynı kalacağını" kaydetti.

Daha önce de toplu çıkarma haberlerini yalanlayan Musk ile ilgili uzmanlar ve aktivistler, Musk'ın ifadeleri konusunda endişeli.

Aşırı söylemleri olanların hesaplarının yeniden açılacağına dair endişelerin, ABD’deki ara seçimlerden hemen önce yaşanıyor olması dikkat çekici.

Twitter’ın Güvenlik ve Güvenilirlik Müdürü Yoel Roth, 2.000’in üzerindeki anlık inceleme yapan içerik moderatörünün çoğunun işinin etkilenmediğini duyurdu.

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