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Duyulmamış vahşet ses yaptı diye okla komşusunu öldürdü

Duyulmamış vahşet ses yaptı diye okla komşusunu öldürdü

İtalya'da bir ev sahibi, doğum günü için kutlama yapan grubun çıkardığı gürültüden rahatsız olunca dehşet saçtı. Grubu önce uyaran ev sahibi, ardından bir kişiyi ok ve yay kullanarak öldürdü.

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İtalya'da doğum günü kutlaması yapan bir grup, kendilerini uyaran ev sahibi tarafından dehşeti yaşadı.

Olay salı günü İtalya'nın kuzeyindeki Cenova kasabasında yaşandı.

Polisin açıklamasında göre Javier Alfredo Romero Miranda, gece geç saatte arkadaşlarıyla birlikte çocuğunun doğumunu kutlamaya başladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, ev sahibi Evarista Scalco ise eğlenen grubu sokakta fazla gürültü yapıp uyanmasına neden oldukları için uyardı.

41 yaşındaki Miranda'yla 63 yaşındaki Scalco arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Scalco'nun evinin balkonuna çıkarak Miranda'ya ok ve yayla saldırdığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayımlanan videoda, Miranda'nın göğsüne saplanan okla acı içinde ayakta durmaya çalıştığı görüldü.

Okla yaralanan Miranda kaldırıldığı hastanede saatler içinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Scalco'nun evinde düzenlenen baskında polis, 3 tane el yapımı yay ve 60 tane de yaban domuzu avlamak için kullanılan oklardan buldu.

Gözaltına alınan Scalco'nun ifadesinde "Sadece uyumak istiyordum, uyutmadılar. Duvara işediklerini görünce aklımı oynattım" dediği aktarıldı.

Scalco, bağırdıktan sonra grubun camına maytap fırlattığını öne sürerek, bu nedenle okla Miranda'ya saldırdığını ama onu öldürmek istemediğini söyledi.

Cenova Belediye Başkanı Giovanni Toti ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Miranda'nın 'deli bir adamın attığı okla öldürüldüğünü' ifade etti.

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