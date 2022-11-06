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Sümeyye Erdoğan: Her gün özel sektörde bir iş başvurusu başörtülü diye reddediliyor

Sümeyye Erdoğan: Her gün özel sektörde bir iş başvurusu başörtülü diye reddediliyor

AK Parti'nin başörtüsü anayasa teklifi gündemde iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan flaş iddia geldi. Sümeyye Erdoğan, "Özel sektörde her gün  yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor, anayasal güvence faydalı olacaktır" dedi.

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KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, başörtü düzenlemesine ilişkin olarak, "Özel sektörde her gün  yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor, anayasal güvence faydalı olacaktır" dedi. Sabah gazetesine konuşan Sümeyye Erdoğan şunları dile getirdi:

Devlet kurumlarında yasak yok ama

- Başörtüsü keşke olması gerektiği gibi çok normal görülüyor olsaydı, tartışma konusu bile olmasaydı. Bir kadının açık veya kapalı olması ne yasal ne anayasal bir düzenleme gerektirseydi. Ama Türkiye, iktidarın yasağı kaldırmasıyla rahatladı. Devlet kurumlarında artık bu yasakla karşılaşmıyoruz.

Özey sektörde her gün bir başvuru...

- Her şeye rağmen hâlâ özel sektörde bu ayrımcılık sürüyor. Her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor. Bu zihniyetin hâlâ aktif bir şekilde Türkiye'de var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evet anayasal bir güvence tabii ki başörtülüler için faydalı olacaktır.

İslam kadını ikincileştirmiyor

Ailenin veya dini inanışların kadını ikincilleştirdiği yönünde bir algı olduğunu ancak bu algının çok yüzeysel ve haksız olduğuna inanan bir kadın hareketi olduklarını öne süren Sümeyye Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Tam tersine ailesi tarafından desteklenen ve ailesini destekleyen bir kadının daha güçlü olabileceğini; önemli olanın aileden ne anladığımız olduğunu, ailenin sağlıklı bir aile olduğu müddetçe kendi içindeki tüm bireyleri besleyen bir zemin olacağını düşünüyoruz. Biz, sağlıksız aileleri değil, sağlıklı aileleri kriter olarak alıp onun üzerine çalışmayı ve kadının 'kariyerim mi ailem mi' diye ikilemde kalmadan kendi potansiyelini ortaya çıkarmasını destekliyoruz. Kadını belli etiketlerden kurtarmak gerekiyor."

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