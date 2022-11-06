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Bakan Bilgin tarih verdi, elinizi çabuk tutun! EYTde kritik viraj

Bakan Bilgin tarih verdi, elinizi çabuk tutun! EYTde kritik viraj

Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Aralık ayında emeklilik yolu açılıyor. Vatandaşlar ocak ayı ile birlikte dilekçe vermeye başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında son bilgileri paylaştı ve elinizi çabuk tutun uyarısında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz" açıklamasının ardından milyonlarca emekli adayı, "EYT ne zaman çıkacak? EYT Aralık ayında çıkacak mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Bu tarihte emekli olanlar dikkat!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için mevcut yasaya göre; öncelikle istenen prim gün sayısını yıl ve yaş  şartlarını karşılamak gerekiyor. SSK'da 8 Eylül 1999 öncesi için primler sigorta giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Bu tarihten sonra işe girenler için yıl şartı kalkarken prim şartı 7 bin güne çıkıyor. Bağ- Kur'da ise kadınlar için 7200 erkekler için 9 bin gün prim gerekiyor.

3 çocuğa kadar doğum borçlanması

Erkekler askerlikte geçen sürelerin parasını ödeyerek, kadınlar da sigortadan sonraki 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Her bir çocuk için 720 gün satın alınabiliyor.

Böylece üç çocuk için 2316 gün satın almak mümkün oluyor. Gurbetçiler ise yurtdışındaki günlerini satın alarak Türkiye'den emekli olabiliyor.

Ucuz borçlanma önerisi

Prim satın alma işlemlerinde en düşük ödeme asgari ücretten hesaplanıyor. Tavan tutar ise bunun 7.5 katı. Ödeme miktarları brüt ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Bugün 6 bin 471 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük aylık ödeme 2 bin 70 lira olarak alınıyor.

Aralıka ayında detaylar belli olacak. Ancak uzmanlar daha hesaplı borçlanma imkanı için vatandaşların ellerini çabuk tutmaları önerisinde bulundu.

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