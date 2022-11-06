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Kaymakamdan intihar girişimi! Yoğun bakıma kaldırıldı

Kaymakamdan intihar girişimi! Yoğun bakıma kaldırıldı

YALOVA’nın Armutlu ilçesi kaymakamı Alparslan Kılıç, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kılıç, yoğun bakım servisine kaldırıldı. Kılıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Kılıç, evine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaymakam Kılıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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