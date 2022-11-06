BIST 4.217
DOLAR 18,57
EURO 18,49
ALTIN 1.004,00
HABER /  GÜNCEL

Balıktan dönen kardeşlerden kahreden haber anne duyunca...

Balıktan dönen kardeşlerden kahreden haber anne duyunca...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Abone ol

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Feci kazada, motosikletle balık tutmaya gittikleri İzmir'den dönen Samet ve Eren Tokaç kardeşler hayatını kaybetti. Cenaze sırasında baygınlık geçiren anne Ayten Tokaç'a yakınları müdahalede bulundu. Öte yandan kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Samet (25) ve Eren Tokaç (19) kardeşlerin bulunduğu motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sütçüler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kaza yerinde can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de balık avına gitmişler

Öte yandan Tokaç kardeşlerin arkadaşlarıyla birlikte 2 motosikletle İzmir'e balık tutmaya gittikleri, avdan döndükleri sırada yaşanan kazada diğer motosiklettekilerin de tehlike atlattığı öğrenildi. Kardeşlerin cenazeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Subaşı Camisinde kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acılı anne kahroldu

Cenaze sırasında baygınlık geçiren anne Ayten Tokaç'a yakınları müdahalede bulundu, baba Ramazan Tokaç, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gençlerin arkadaşları ve vatandaşlar da katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Artık bakmaktan sıkıldım dedi karısını denize attı!
Artık bakmaktan sıkıldım dedi karısını denize attı!
Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu
Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu
Yolcu otobüsünde 'namaz molası' kavgası! Öz Erciş seyahat kendine 'laiklik'le savundu
Yolcu otobüsünde 'namaz molası' kavgası! Öz Erciş seyahat kendine 'laiklik'le savundu
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Ak Parti etkinliğinde şarkıları çalınmıştı! Tepki gösteren Duman solistine cevap
Ak Parti etkinliğinde şarkıları çalınmıştı! Tepki gösteren Duman solistine cevap
'Sarıyer'de Sırp mafya babasının villasında 3 kadın cesedi bulundu' Fatih Altaylı paylaştı
'Sarıyer'de Sırp mafya babasının villasında 3 kadın cesedi bulundu' Fatih Altaylı paylaştı
Taksim'de dehşet anları! Satış yapamayınca turiste ve polise bıçak çekti
Taksim'de dehşet anları! Satış yapamayınca turiste ve polise bıçak çekti
AK Parti neden koşa koşa HDP'nin kapısına gitti? Hani HDP PKK'nın siyasi ayağıydı!
AK Parti neden koşa koşa HDP'nin kapısına gitti? Hani HDP PKK'nın siyasi ayağıydı!
Kaymakamdan intihar girişimi! Yoğun bakıma kaldırıldı
Kaymakamdan intihar girişimi! Yoğun bakıma kaldırıldı
Yolcu uçağı göle düştü kaç yolcu olduğu bilinmiyor!
Yolcu uçağı göle düştü kaç yolcu olduğu bilinmiyor!
İstanbul Maratonu'nun startını Ekrem İmamoğlu verdi
İstanbul Maratonu'nun startını Ekrem İmamoğlu verdi
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Yarın başlıyor, il il takvim belli oldu
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Yarın başlıyor, il il takvim belli oldu