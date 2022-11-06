Balıktan dönen kardeşlerden kahreden haber anne duyunca...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi.

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Feci kazada, motosikletle balık tutmaya gittikleri İzmir'den dönen Samet ve Eren Tokaç kardeşler hayatını kaybetti. Cenaze sırasında baygınlık geçiren anne Ayten Tokaç'a yakınları müdahalede bulundu. Öte yandan kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Samet (25) ve Eren Tokaç (19) kardeşlerin bulunduğu motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sütçüler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kaza yerinde can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de balık avına gitmişler

Öte yandan Tokaç kardeşlerin arkadaşlarıyla birlikte 2 motosikletle İzmir'e balık tutmaya gittikleri, avdan döndükleri sırada yaşanan kazada diğer motosiklettekilerin de tehlike atlattığı öğrenildi. Kardeşlerin cenazeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Subaşı Camisinde kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acılı anne kahroldu

Cenaze sırasında baygınlık geçiren anne Ayten Tokaç'a yakınları müdahalede bulundu, baba Ramazan Tokaç, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gençlerin arkadaşları ve vatandaşlar da katıldı.