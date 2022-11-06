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Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

İstanbul Sarıyer'de bir villada Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.  Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

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