BIST 4.217
DOLAR 18,57
EURO 18,49
ALTIN 1.004,00
HABER /  GÜNCEL

Yolcu otobüsünde 'namaz molası' kavgası! Öz Erciş seyahat kendine 'laiklik'le savundu

Yolcu otobüsünde 'namaz molası' kavgası! Öz Erciş seyahat kendine 'laiklik'le savundu

VAN Merkezli Öz Erciş Seahat'a ait bir yolcu otobüsünde 'namaz molası' tartışması çıktı. Tartıma sosyal medyaya yansıdı. Öz Erciş Seyahat ise kendini laiklikle savunup Anayasa maddelerini hatırlattı.

Abone ol

Abdullah Gündüz isimli vatandaş, Öz Erciş Sehayat Firması'ndan 'namaz molası' talebinde bulundu. Vatandaşın isteğinin reddedilmesinin ardından sosyal medyada tartışma konusu olan talebe ilişkin firma açıklama yaptı. 

Abdullah Gündüz isimli bir kişi Twitter hesabından, "65 DH 854 plakalı “Öz Erçiş Seyahat” isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir” paylaşımını yaptı.  Avukat Tuncay Keserci, Öz Erciş Seyahat adına şu açıklamayı paylaştı: 

Kendini laiklik ve anayasa ile savundu

"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

Anayasanın 23.maddesi "yerleşme ve seyahat hürriyeti"ni ve 24.maddesi "din ve vicdan hürriyeti"ni güvence altına almıştır. 

Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz"

ÖNCEKİ HABERLER
Ak Parti etkinliğinde şarkıları çalınmıştı! Tepki gösteren Duman solistine cevap
Ak Parti etkinliğinde şarkıları çalınmıştı! Tepki gösteren Duman solistine cevap
'Sarıyer'de Sırp mafya babasının villasında 3 kadın cesedi bulundu' Fatih Altaylı paylaştı
'Sarıyer'de Sırp mafya babasının villasında 3 kadın cesedi bulundu' Fatih Altaylı paylaştı
Taksim'de dehşet anları! Satış yapamayınca turiste ve polise bıçak çekti
Taksim'de dehşet anları! Satış yapamayınca turiste ve polise bıçak çekti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
AK Parti neden koşa koşa HDP'nin kapısına gitti? Hani HDP PKK'nın siyasi ayağıydı!
AK Parti neden koşa koşa HDP'nin kapısına gitti? Hani HDP PKK'nın siyasi ayağıydı!
Kaymakamdan intihar girişimi! Yoğun bakıma kaldırıldı
Kaymakamdan intihar girişimi! Yoğun bakıma kaldırıldı
Yolcu uçağı göle düştü kaç yolcu olduğu bilinmiyor!
Yolcu uçağı göle düştü kaç yolcu olduğu bilinmiyor!
İstanbul Maratonu'nun startını Ekrem İmamoğlu verdi
İstanbul Maratonu'nun startını Ekrem İmamoğlu verdi
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Yarın başlıyor, il il takvim belli oldu
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Yarın başlıyor, il il takvim belli oldu
Bakan Bilgin tarih verdi, elinizi çabuk tutun! EYTde kritik viraj
Bakan Bilgin tarih verdi, elinizi çabuk tutun! EYTde kritik viraj
Yargıtay'dan emsal karar! Aracında bu değişikliği yapana hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar! Aracında bu değişikliği yapana hapis cezası
Sümeyye Erdoğan: Her gün özel sektörde bir iş başvurusu başörtülü diye reddediliyor
Sümeyye Erdoğan: Her gün özel sektörde bir iş başvurusu başörtülü diye reddediliyor