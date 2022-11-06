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Güney Kore'de tren kazası: Vagonlar raydan çıktı 30 yaralı var

Güney Kore'de tren kazası: Vagonlar raydan çıktı 30 yaralı var

Güney Kore’nin başkenti Seul’de yolcu treninin yerel saatle 20.55'te raydan çıkması sonucu yaklaşık 30 yolcu yaralandı.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de yolcu treni raydan çıktı.

Güney Kore'nin ulusal demiryolu işletmecisi Korea Railroad Corporation (KORAIL) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Jeola bölgesindeki Iksan'a giden Mugunghwa-ho tipi trenin başkentteki Yeongdeungpo İstasyonu'na girdiği sırada yerel saatle 20.55'te raydan çıktığı aktarıldı.

Trende 275 yolcunun olduğunu ifade eden KORAIL, kazada yaklaşık 30 yolcunun yaralandığını bildirdi.

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