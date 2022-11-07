Akyazı'da maç sona erdi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu fenalaştı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Konyaspor maçı sonrasında tansiyonu yükseldi. Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor sahasında konuk ettiği Konyaspor karşısında Bakasetas ve Trezeguet’in penaltı golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen beraberliğe razı oldu.

61saat'in haberine göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun maç sonunda tansiyonu yükseldi.

Stadyumda tedavisi gerçekleştirilen Ağaoğlu maçın bitiminden yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldı.

Ağaoğlu’nun durumunun iyi olduğu ve otele dinlenmeye gittiği öğrenildi.