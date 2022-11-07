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Akyazı'da maç sona erdi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu fenalaştı!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Konyaspor maçı sonrasında tansiyonu yükseldi. Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Abone ol
Trabzonspor sahasında konuk ettiği Konyaspor karşısında Bakasetas ve Trezeguet’in penaltı golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen beraberliğe razı oldu.
61saat'in haberine göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun maç sonunda tansiyonu yükseldi.
Stadyumda tedavisi gerçekleştirilen Ağaoğlu maçın bitiminden yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldı.
Ağaoğlu’nun durumunun iyi olduğu ve otele dinlenmeye gittiği öğrenildi.