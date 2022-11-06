Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu: Anket sonuçları açıklandı!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg 29 Ekim'de görkemli bir açılış ile banttan indi. Otomobil banttan inmeden önce Togg'un renkleri ortaya çıkmıştı. Yapılan oylamada favori Togg rengi belli oldu.

Abone ol

Togg'un Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açılmıştı. Türkiye'nin Otomobili Togg, C-SUV'ların en çok beğenilen renginin Kapadokya olduğunu açıkladı.

Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu

Togg'dan yapılan açıklamada, ''Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.'' denildi.

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.