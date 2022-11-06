BIST 4.217
DOLAR 18,57
EURO 18,49
ALTIN 1.004,00
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu: Anket sonuçları açıklandı!

Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu: Anket sonuçları açıklandı!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg 29 Ekim'de görkemli bir açılış ile banttan indi. Otomobil banttan inmeden önce Togg'un renkleri ortaya çıkmıştı. Yapılan oylamada favori Togg rengi belli oldu.

Abone ol

Togg'un Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açılmıştı. Türkiye'nin Otomobili Togg, C-SUV'ların en çok beğenilen renginin Kapadokya olduğunu açıkladı.

Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu

Togg'dan yapılan açıklamada, ''Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.'' denildi.

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Miçotakis'in başı belada! Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: Listedeki isimler belli oldu!
Miçotakis'in başı belada! Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: Listedeki isimler belli oldu!
Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş! 3 puanı 4 golle aldılar!
Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş! 3 puanı 4 golle aldılar!
16 yaşındaki genç kız 5. kattan düştü! Son durumu...
16 yaşındaki genç kız 5. kattan düştü! Son durumu...
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı: Gaziray ilk gününde yoğun ilgi gördü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı: Gaziray ilk gününde yoğun ilgi gördü!
Güney Kore'de tren kazası: Vagonlar raydan çıktı 30 yaralı var
Güney Kore'de tren kazası: Vagonlar raydan çıktı 30 yaralı var
Trabzonspor Konyaspor (CANLI YAYIN)
Trabzonspor Konyaspor (CANLI YAYIN)
Bakan Kirişci'den hibe desteği açıklaması
Bakan Kirişci'den hibe desteği açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Muhalefet endişe etmiş, korkulacak bir şey yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Muhalefet endişe etmiş, korkulacak bir şey yok"
Kahreden haber: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kahreden haber: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Balıktan dönen kardeşlerden kahreden haber anne duyunca...
Balıktan dönen kardeşlerden kahreden haber anne duyunca...
Artık bakmaktan sıkıldım dedi karısını denize attı!
Artık bakmaktan sıkıldım dedi karısını denize attı!