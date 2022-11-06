Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş! 3 puanı 4 golle aldılar!

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada 2-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar rakibini 4-2 mağlup etti.

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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Corendon Airlines Park'ta oynandı. Kritik müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Antalyaspor 2-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 4-2'lik skorla yendi. Fatih Karagümrük'ün gollerini 4'üncü dakikada Ebrima Colley ile 19'da Mbaye Diagne attı. Antalyaspor'da fileleri 35'inci dakikada Haji Wright, 41 ve 84'üncü dakikalarda Güray Vural ile 45+2'de Veysel sarı havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 16 puana yükseldi, Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.

Antalyaspor gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Diagne'nin vuruşunda kaleye paralel giden topu arka direkte Colley tamamladı. 0-1

19. dakikada ceza alanına giren Colley'in pasında Diagne sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2.

35. dakikada Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza sahası içinde Haji Wright kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2

41. dakikada Fernando Martins'in kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasından dönen topa ceza sahası dışarısından sert bir şekilde vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

45. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe atışında topla buluşan Veysel Sarı'nın şutu ağlara gitti. 3-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Colley’in sağ kanattan pasında topla buluşan Ozdovev’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada Kudryashov'un hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

82. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

84. dakikada Martins’in kullandığı köşe atışında F. Karagümrük oyuncuların uzaklaştırmaya çalıştığı top Güray Vural’ın önünde kaldı. Ceza sahası dışarısından meşin yuvarlağa sert vuran Güray topu ağlarla buluşturdu. 4-2