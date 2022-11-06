AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! "EYT son şekline geldi, asgari ücret ise..."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin, "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak." derken milyonların beklediği EYT ile ilgili "Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir konu yoktur. EYT son şekline geldi. "Vakti geldiğinde Çalışma Bakanımız açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kanal 7 canlı yayınına konuk oldu.

Kurtulmuş, tahıl anlaşması, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti ve CHP liderinin uyuşturucu iddiası gibi gündem başlıklarını değerlendirdi. Ekonomiye ilişkin de Son Dakika açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, asgari ücret, EYT ve sosyal konut projelerine ilişkin bilgiler verdi.

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlediklerini ifade eden Kurtulmuş, 20 yıldır iktidarda olan partilerinin yeni fikirlerin, ortak aklın, istişarenin merkezinde olduğunu söyledi.

Forumun çok mükemmel olduğunu, dünyadaki sorunlara hangi çözümlerin üretileceği konusunda, uzman kişilerle müzakerede bulunduklarını belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak seviyesini yükselttiği forumu, kalıcı hale getirmek istediklerini ifade etti.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Tahıl anlaşması

Bütün olaylarla ilgili söylüyorum: Türkiye hem nitelikli diplomasi hem de insani diplomasiyi eş zamanlı olarak yürütüyor. Neyi kastediyorum, yani siz batının Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı tavrına bakın. Ya da başka meselelerde diğer ülkelere karşı tavrına bakın. Bir ülkeyi köşeye sıkıştırıyor. Ambargolarla onu pes etme noktasına getireceğini zannediyor. Ama biliyoruz ki insanlığın bütün yakın dönem tecrübeleri bunu gösteriyor. Bir sürü ambargo uygulandı, mesela İran'a ambargo uygulandı, başka ülkelere ambargolar uygulandı. Uygulanan ambargolar rejimlere zarar vermiyor tam tersine o ülkenin sivil halklarına zarar veriyor. Dolayısıyla bu ambargolar üzerinden diyalog kapılarını kapatarak düşmanlaştırarak ötekileştirerek, zaten ortada bir savaş var. Yani nasıl savaşı sonlandırmanın önemli koşullarından bir tanesi yine müzakerenin açık kalabilmesidir. Yani siz yok sayarak, ötekileştirerek kapıları kapatarak bir ilişki içerisine girebileceğinizi ve böylece pes ettirebileceğinizi düşünerek, yani onlardan sonuç alabileceğinizi düşünüyorsanız bunun çalışmadığını görmeniz lazım. Sadece bu olayla ilgili söylemiyorum. Geçmiş tecrübelerden dolayı.

Dolayısıyla savaşan tarafların her ikisinin de razı olabileceği her ikisinin de onurunu haysiyetini koruyabilecek bir müzakere sürecinin devam etmesi şarttır.

Batı inenin ucu kendine dokunduğunda harekete geçiyor.

Batılı ülkeler bu savaşın bitmesini istemediği için Dolmabahçe'deki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Erdoğan hem Zelenski hem de Putin'le görüştü... İnsani diplomasi nasıl oluşur, liderlik nasıl ortaya konulabilir, sayın Cumhurbaşkanımız bunu gösterdi. Özellikle tahıl koridorunun tekrar açılması sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin açık çabasıdır. Çözümün özü samimiyettir.

Biz ülkemizin geleceği için uzun dönemli bir mücadele veriyoruz. Bu anlamda önümüzdeki seçimi nasıl kazanırız gibi bir telaşımız yok. Muhalefet basit gündelik işlerle uğraşıyor. Tüm dünya sayın Cumhurbaşkanımızın hakkını teslim ederken, muhalefetin seçime dönük gündelik açıklamalarda bulunması çok çirkin.

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti

Bir partinin genel başkanı olarak her yere gidebilir. Ancak Türkiye, büyük alt yapı projelerini finansmanını da sağlayarak yapmıştır. Türkiye'nin finansman gibi derdi yok. 20 yıllık sürede bu projelerin ortaya koyulması zihniyet değişikliğidir.

IMF'nin Türkiye'ye nasıl rol kestiğini, program dayattığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 19. protokollerden sonra frene bastı. 2013 yılında Türkiye sadece borç ilişkisini değil program dayatmasına da son verdi.

Dünya'da bu kadar fonlar nasıl birikti? Britanya'nın büyük fonu sömürünün sonu değil midir? Sermaye kimsenin kaşı gözü için bu parayı vermez.

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirası

Son derece çirkin bir şey. Vatanseverliğe yakışmaz. Seçim dönemi, ne desek gümbürtüye gider, diye düşünüyorlarsa Türkiye aleyhine kullanılacağını düşünmeli. Varsa bilgisi belgesi ortaya koyar.

Erdoğan'ın rakibi kim olur?

Kimin aday olacağından daha önemlisi karşı tarafın problemi hangi siyasette politika gerçekleştirebileceğini açıklamalarıdır. Millet sizden Mavi Vatan, Libya ilişkileri, Libya'da Türk askerinin varlığı, Suriye ve Irak'taki operasyonlar konusundaki kanaatinizi merak ediyor. Millet bu tartışmaları seyreder, politik tavrı güçlüdür. Ancak sonuçta ne yapacaksın? Bunu merak eder.

Altılı masanın dağılmadan bu güne getiren sayın Kılıçdaroğlu'dur. Birden fazla aday çıkma ihtimali de var.

Ekonomideki gelişmeler

Şüphesiz ekonomideki gelişmeleri defaatle konuştuk. Şu seçim kampanyasında bir numaralı madde ekonomidir. Buna hayat pahalılığı deyin, enflasyon deyin vesaire buna ne derseniz deyin, birinci madde budur. Bunun farkındayız. Bu bakımdan zor bir seçim olacağı belli. Ama vatandaşımız şunu da görmeye başladı. Ortadaki bu ekonomideki değişmelerin temel sebepleri Türkiye'nin ekonomisindeki içsel faktörlerden ziyade dışardan kaynaklanıyor. İşte bu pandemi sırasında fiyatların olağanüstü yükselmiş olması bir takım krizlerin ortaya çıkmış olması savaşlar dolayısıyla mal ve hizmetlerin çok yüksek fiyatlara gelmiş olması. Bunun çok doğal bir sonucu olarak hemen her ülkesinde de çok ciddi bir enflasyon var. Enflasyon tabirini sadece kelime olarak bilen ülkelerde bile fiilen yüzde 8'ler yüzde 10'lar seviyesine kadar gelen bir enflasyondan bahsediyoruz.

Asgari ücret açıklaması

Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yıl sonu yani daha doğrusu önümüzdeki yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.

İşçi ve memur emeklilerinin de aynı şekilde maaşlarında iyileşmeler ortaya çıkacak. Yani fiyatlar yukarıya çıkmışken bu fiyat artışlarının karşısında vatandaşın ezilmemesi için ilave desteklerin artırıldığını görüyoruz.

Örnek olsun diye söylüyorum, TOKİ'nin ilan etmiş olduğu bu sosyal konut projesi tam da sadece bir konut projesi olarak görmemek lazım. Bunun ötesinde çok büyük bir sosyal projedir.

Seçim dönemine daha düşük bir enflasyonla gidilmesi hedefleniyor.

Anketlerdeki son veriler

AK Parti'nin özellikle son üç ay içerisinde yükselişe geçtiğini gösteriyor. Cumhur İttifakı inşallah gayretle, evet kolay değil zor bir seçim olacak bunu biliyoruz. Ama gayretle her dakikamızı değerlendirerek, her günümüzü değerlendirerek, vatandaşımızın geniş kitlelerin yeniden gönlünü kazanma, gönlünü kazandığımız kitlelerinde gönlünden düşmemeyi başararak yolumuza devam edeceğiz.

EYT'deki çalışmalar

Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir konu yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, eldeki imkanlar ve önceliklerimiz istikametinde vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT son şekline geldi. Belli bir takvimde, onu açıklamak bize düşmez. Vakti geldiğinde Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Ve böylece yıllardır konuşulan EYT meselesi de oldukça geniş bir kitlenin 'olur' dediği, bu hakkaniyetli oldu diyebileceği bir sonucun ortaya çıkacağına inanıyorum.

Sorunu çözmenin yolu, sorunun muhataplarının memnun olmasını temin etmektir.

Bütün istek ve talepler değerlendiriliyor. İmkanımız varsa adım atılır, yoksa yine bizim en temel özelliklerimizden birisi olmayacak duaya amin demeyiz. Vatandaşı lüzumsuz yere hiç bir zaman, (Mali disiplin) orada da çok ciddi, Kopenhag kriterlerinin altında Türkiye'nin belli bir disiplini korumaya gayret ediyoruz. Çok şükür bu kadar çok kamu tarafından destek verilmesine rağmen mali disiplini ciddi bir şekilde korunuyor.

İşin zor kısmının geride kaldığına inanıyorum. İnşallah disiplinle gayretle, iyi niyetle bu süreci sürdüreceğiz.

Seçim tarihi

Şu anda konuşulan bir konu yok. Seçim vaktinde olacak. (Mayıs'a alınması) Şu an gündemde yok.