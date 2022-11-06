Trabzonspor öne geçtiği maçta Konyaspor'a diş geçiremedi!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor'u konuk etti. Akyazı'da taraftarı önünde 2-0 öne geçtiği maçta Bordo-Mavililer, Konyaspor'a diş geçiremedi ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılama 2-2 berabere sona erdi.

Maçın 15. dakikasında Bakasetas ve 27. dakikada Trezeguet'nin ayağından bulduğu penaltı golleriyle 2-0 öne geçen Trabzonspor, 45+8 ve 54. dakikalarda Mame Diouf'un 2 golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye, Konyaspor da 21'e yükseltti.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Konyaspor da Kayserispor'a konuk olacak.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Denswil'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci Sehic, direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

11. dakikada Trabzonspor sol kanattan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e müdahalesinde VAR giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Hamsik'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Hamsik'in vuruşunda ceza sahası içinde Michalak'ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Trezeguet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

32. dakikada Bytygi'nin ceza sahası dışında vuruşunda topu Uğurcan Kaçır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45+7. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Mame Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada soldan Amir Hadziahmetovic topu çok iyi taşıdı ve son çizgiye inip içeriye ortaladı. Boş pozisyonda bulunan Mame Diouf, yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

64. dakikada Gbamin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi. Yusuf Erdoğan, önüne düşen topu üstten auta gönderdi.

79. dakikada Konyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Bartra'nın kafa vuruşunda top Sehic'de kaldı.

80. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayına inen Trezeguet'in vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+10. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Sehic'de kaldı.

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kart cezalısı olan yerli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı’dan faydalanamadı. Avcı, üç yerli mecburiyeti nedeniyle sağ bekte Larsen'in yerine Hüseyin Türkmen’e görev verdi.

Sol bekte cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Denswil’i oynatan Avcı, orta sahada Siopis yerine Gbamin’i tercih etti. Forvette ise Yusuf Yazıcı yerine Maxi Gomez ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Arabam.com Konyaspor'da sakatlanan Muhammet Demir, kadrodan çıkartılırken forvette Mame Diouf görev yaptı.

TFF Başkanı Büyükekşi tribünde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

Bağışladığı organlarıyla 6 kişiye hayat veren minik taraftar Ömer Asaf'ın ve bazı bordo-mavili oyuncuların organ bağışıyla ilgili görüşlerinin yer aldığı video ekrandan taraftarlara yansıtıldı.

Arabam.com Konyaspor sahaya 'kadına el kaldırılamaz', Trabzonspor ise 'Lösev iyi ki varsın' yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Stat dolmadı

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon maçlarını dolu tribünü önünde oynarken bu karşılaşmada da tribünler tam olarak dolmadı.

Bu sezon önceki maçlara oranla taraftar sayısı artarken yine de yer yer boşlukların olduğu gözlendi. Karşılaşmada çok az sayıda da Konyaspor taraftarı yer aldı.

Trabzonspor - Konyaspor ilk 11'ler

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Paz, Soner, Michalak, Bytyqi, Diouf.