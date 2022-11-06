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Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yeniden Refah Partilileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Nevşehir'de Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden dönen partilileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

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Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Tevfik Aras yönetimindeki 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Fatih Erbakan'dan 'Geçmiş Olsun' mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri’ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum." dedi.

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