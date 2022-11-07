Ankaragücü maçı öncesi Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet şoku!
2-0 öne geçtiği maçta sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.Abone ol
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Penaltıdan golleri bulan Trabzonspor'da iki futbolcu gelecek hafta forma giyemeyecek.
Bakasetas ve Trezeguet cezalı
Konyaspor karşısında golleri kaydeden Anastasios Bakasetas ile Trezeguet gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler.
Trabzonspor, Dünya Kupası arası öncesi oynayacağı son maçta Ankaragücü karşısında bu iki oyuncudan yararlanamayacak.
Fenerbahçe maçında oynayabilecekler
Bakasetas ile Trezeguet, Dünya Kupası arası dönüşü Fenerbahçe maçında forma giyebilecekler.