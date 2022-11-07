Kabine toplanıyor! Anayasa, EYT ve TOKİ ile ilgili gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak.

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Masım ayının ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabinede başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği ile ilgili son durum ele alınacak. Ekonomi, sosyal konutta gelinen son nokta, EYT düzenlemesi tahıl koridoru gibi kritik konular görüşülecek.

Anayasa teklifi masaya yatırılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi vereceğini açıklaması ile ortaya çıkan Cumhur İttifakı'nın başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifi bu hafta meclise sunulacak. Söz konusu teklikte anayasanın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması isteniliyor. Teklif meclise sunulmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, teklifle ilgili geçtiğimiz günlerde siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri kabine toplantısında anlatması bekleniyor.

Sosyal konut projesinde son durum

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk evim, ilk işyerim' projesi de kabine toplantısında ele alınacak konulardan birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı sosyal konut projesine başvuru sayısının son durumu hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bilgilendirme yapması bekleniyor. Öte yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk kura çekimi de bugün yapılacak.

Tahıl ve doğalgaz koridoru

Tüm dünyanın dört gözle beklediği tahıl koridorunun yeniden açılmasında yürütülen diplomatik çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Avrupa'da yaşanan doğalgaz krizine karşı Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin doğalgaz merkezine dönüştürülmesi ile ilgili süreçle ilgili son durumda kabinede görüşülecek.

Terörle mücadele

Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesini tehdit eden terörle mücadelesi ile Yunanistanla Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının ana başlıkları arasında yer alıyor.

Erdoğan EYT ile ilgili yeni açıklama yapacak

Kabine toplantısında ekonomide yaşanan gelişmeler ve mecliste görüşülen bütçe çalışmaları da masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadele noktasında atılan adımlar değerlendirilecek. Milyonlarca EYT'linin gözü bu hafta kabine toplantısında olacak. EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmalar cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesiyle ilgili brifing aldıktan sonra bir karar çıkması durumunda bunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.