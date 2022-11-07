BIST 4.217
DOLAR 18,61
EURO 18,51
ALTIN 1.001,09
HABER /  GÜNCEL

Kayseri otogarında bilet fiyatı kavgası: Rakip firmanın yazıhanesini yerle bir ettiler!

KAYSERİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iddiaya göre, şehir içi servis ve bilet fiyatlarını düşük tutan firmanın yazıhanesine başka bir firma yetkilileri saldırıda bulundu. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Abone ol

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yetkilileri, bilet fiyatlarını düşük tutan ve yükseltmeyen başka bir firmanın yazıhanesine saldırdı.

Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda saldırganlar, kapıları tekmeleyerek bilgisayarları ve yazıcıları yere fırlattı. Olayı yatıştırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganlar ifadelerin alınması için emniyete götürüldü.

Saldırıya uğrayan Firma Yetkilisi Mirza Binboğa, "Dün akşam saat 16.30 civarında karşı firmanın işletmecileri terminalde bulunan bir işletmeye, daha sonra bizim kendi işletmemize 'fiyatları neden düşük yazıyorsunuz? Ankara’yı 250 TL’den 100TL’ye indirdik. İstanbul’un 600 TL bandında 300’e indirdik. Diğer illerde neredeyse yarı yarıya düştü. Bize niye rekabet yapıyorsunuz? Neden fiyatları yükseltmiyorsunuz' diye bizimle 1 aydır çekişiyorlardı.

Biz yolcunun düşüklüğünden dolayı okul tatillerinde vatandaşın gidip, gelebilmesi için fiyatları aşağı çektik. 'Neden aşağı çekiyorsunuz? Bizi mağdur ediyorsunuz' diye yazıhanemize gelerek saldırmışlar. Biz kendilerinden şikayetçi olduk.

Fiyatlarımız aynı şekilde devam edecek. Biz bu fiyatları yılbaşına kadar götüreceğiz. Şu anda okullar tatil, öğrencilerin ve ailelerinin kolay seyahat etmeleri için belirlediğimiz düşük fiyatlar devam edecek. Bize baskı kurarak, burada fiyatı zorla yükseltmeye çalışmak kadar terbiyesiz bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe vuruldu!
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe vuruldu!
Zelenskiy'den İran'a "silah tedariki" tepkisi: "Şimdi barışa daha yakın olurduk"
Zelenskiy'den İran'a "silah tedariki" tepkisi: "Şimdi barışa daha yakın olurduk"
Mantar aynı aileden 6 kişiyi hastanelik etti: Hayati tehlikeleri sürüyor!
Mantar aynı aileden 6 kişiyi hastanelik etti: Hayati tehlikeleri sürüyor!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Ankaragücü maçı öncesi Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet şoku!
Ankaragücü maçı öncesi Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet şoku!
Abdullah Avcı kötü haberi "Hastaneye gitti, başı dönüyor" diyerek verdi!
Abdullah Avcı kötü haberi "Hastaneye gitti, başı dönüyor" diyerek verdi!
MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Akyazı'da maç sona erdi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu fenalaştı!
Akyazı'da maç sona erdi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu fenalaştı!
Trabzonspor öne geçtiği maçta Konyaspor'a diş geçiremedi!
Trabzonspor öne geçtiği maçta Konyaspor'a diş geçiremedi!
İstanbul Valiliği açıkladı: Beyoğlu'nda 121 kişi gözaltına alındı!
İstanbul Valiliği açıkladı: Beyoğlu'nda 121 kişi gözaltına alındı!
Loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı! Dudak uçuklatan rakam: 6 rakamı bilen yaşadı!
Loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı! Dudak uçuklatan rakam: 6 rakamı bilen yaşadı!
Bakan Soylu "Türkiye Yüzyılı" programında konuştu: "Devrimci bir liderle Batı'yı ilk kez böyle yakaladık”
Bakan Soylu "Türkiye Yüzyılı" programında konuştu: "Devrimci bir liderle Batı'yı ilk kez böyle yakaladık”