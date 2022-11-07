Sivas'ta göçmen faciası! Göçmen taşıyan otobüs devrildi çok sayıda ölü ve yaralı var

SİVAS’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi var.

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Sivas'tan kötü haber geldi. Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. Kazada içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

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