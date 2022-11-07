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Samsun'da huzurevinde dehşet! Oda arkadaşı bastonla yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da huzurevinde dehşet! Oda arkadaşı bastonla yaptı

SAMSUN'da huzurevinde oda arkadaşı tarafından kafasına bastonla vurulduğu iddia edilen yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (77) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği Rasim Ciğer'in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu. Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti.

Yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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