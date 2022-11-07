Aydın'da 7 yaşındaki Irmak'ın akıllara durgunluk veren ölümü

AYDIN'ın Çine ilçesinde üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Irmak hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü ailesini kahretti.Abone ol
Ali ve Lütfiye Şahin'in kızı Irmak Şahin (7), odadaki baza kapağının üzerine düşmesi sonucu arada sıkıştı. Kızını sıkıştığı yerden çıkaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.