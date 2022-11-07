Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında korkulan oldu hemen atlamayın

Primleri artan trafik sigortası dolandırıcıların yeni rant kapısı oldu. Araç sahiplerinin nasıl mağdur olduğunu anlatan Yazar Noyan Doğan, "İşin kötüsü, vatandaş dolandırıldığını ya çok geç anlıyor ya da başına bir şey geldiğinde farkına varıyor ki, iş işten geçmiş oluyor" dedi.

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Hürriyet yazarı Noyan Doğan, araç sahiplerini uyardı, trafik sigortasındaki büyük dolandırıcılığı, "Trafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyin" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Dolandırıcıların aracınızın trafik sigortasının yenilemesinin geldiğini ya da yeni bir araç aldıysanız sigorta yaptırmanız gerektiğini bir şekilde öğrendiğini yazan Doğan, sürecin nasıl işlediğini ve ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini böyle anlattı:

Nasıl dolandırıyorlar?

"Eminim birileri, ‘ne var canım, hepi topu 2-3 bin liralık trafik sigortasından bahsediyorsun’ diyecektir. O eskidendi, artık öyle değil. Büyük şehirlerde otomobillerde trafik sigortasının fiyatı 10-12 bin liralara, kamyon, otobüs, taksi gibi araçlarda 25 bin liralara kadar çıkıyor. Sadece trafik sigortası özelinde değil, genel olarak fiyat artışlarından dertli olan tüketici de 20 bin liralık sigortaya, iyi kurgulanmış bir dolandırma yöntemi ile 10 bin lira ödeyeceğini öğrenince doğal olarak üzerine atlıyor. Bakın; 25 milyon araçtan ve 25 milyon sigorta poliçesinden bahsediyoruz. Hemen hemen her gün onlarca araç trafiğe çıkıyor, onlarca aracın da poliçe yenilemesi geliyor. Anlayacağınız öyle böyle bir pazardan bahsetmiyoruz.

Sahte poliçe satıyorlar

Durum öyle boyuta geldi ki, Türkiye Sigorta Birliği, dolandırıcıların sahte poliçe satarak vatandaşları zarara uğrattığı yönünde şikayetler üzerine açıklama yapmak durumunda kaldı. Açıklamada, çeşitli yollarla vatandaşların telefon numaralarına ulaşan dolandırıcıların, sahte trafik poliçesi sattıklarına değinilerek, özellikle trafik sigortası almak için acentelere başvuranları takip eden dolandırıcıların kendilerini başvuru yapılan acentenin temsilcisi olarak tanıttıkları ve bu yolla sahte poliçe satarak mağduriyetlere neden oldukları vurgulandı. Açıklamada, sigortasının olduğunu düşünen vatandaşların hem maddi zarara uğradığına hem de trafikte kusurlu duruma düştüklerine dikkat çekildi.

Bunları mutlaka yapın

Peki, vatandaş dolandırılmamak için ne yapacak ya da dolandırıldığını nasıl anlayacak? Yapmanız gereken; Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nin (SBM) internet sitesine girin, orada trafik sigortası teklif karşılaştırma bölümünden yaptıracağınız trafik sigortası için teklif alın. Tüm şirketlerin fiyatlarını tek bir ekranda göreceksiniz. En uygun fiyat hangisiyse seçin ve o şirketten ya da acentesinden poliçenizi yaptırın. Bitmedi; sonrasında da e-Devlet üzerinden poliçenizin yapılıp yapılmadığını sorgulayın. Önerim, sadece yeni trafik sigortası yaptıracaklar ya da sigortasını yenileyecek olanlar değil; tüm trafik sigortası sahipleri ara ara e-Devlet üzerinden poliçelerini kontrol etsinler.

Sakın, ‘o siteye gir, öbür taraftan kontrol et, kim uğraşacak bununla’ demeyin; uğraşın. Dolandırıldıysanız ve bunu da bilmiyorsanız, olası bir kazada birinin aracına zarar verir ya da birinin ölümüne neden olursanız, ‘dolandırıldım, farkına varamadım’ deseniz de boş; maddi, bedeni tüm tazminatı ödemek zorunda kalırsınız."