Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu! Hatay ve Gaziantep şehitlerine ağlıyor
KUZEY IRAK'tan dün gece elen son dakika haberi 2 ailenin yüreğine ateş düşürdü. Akıncı üs bölgesine düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit düştü. Şehitlerin ailelerine haber verilirken MSB isimlerini ve memleketlerini açıkladı. Şehit İsmail Esmer Hataylı, şehit Mustafa Öztürk Gaziantepliydi.
KUZEY IRAK'ın kuzeyinde Akıncı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi ailelerine ulaştırdı. Şehitlerin biri Gaziantep diğeri ise Hataylıydı.
Akıncı Üs bölgesindeki saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer hastaneye kaldırıldı. İsmail Esmer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.
Şehit İsmail Esmer henüz 23 yaşındaydı. Şehit Piyade Sözleşmeli er İsmail Esmer'in acı haberi Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki ailesine iletildi. Baba evine Türk bayrağı asılırken kötü haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.
Şehit İsmail Esmer’in cenazesi bugün Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenle defnedilecek. 23 yaşındaki İsmail Esmer bekardı.