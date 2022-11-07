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İYİ Parti başörtüsüne 'hayır' diyecek! Meral Akşener bugün kararını açıklayacak mı?

İYİ Parti başörtüsüne 'hayır' diyecek! Meral Akşener bugün kararını açıklayacak mı?

İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü ve aile konusundaki anayasa değişikliği teklifine 'hayır' demeye hazırlanıyor. Genel Başkan Meral Akşener, bugün Başkanlık Divanı'nda kararına son şeklini verecek...

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Siyasetin ilk gündemi başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği oldu. Bugünkü Kabine toplantısında başörtü düzenlemesine son şekli verilecek. Yıllar sonra başörtüsü konusunu gündeme getiren ve hatta bu uğurda bir de yasa teklifi veren CHP, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifine hayır diyeceğini açıkladı. İYİ Parti'nin de teklife 'hayır' demesi bekleniyor ama son karar bugün verilecek.

CHP ile işbirliği yapan İYİ Partililer...

Dün siyaset kulislerine "İYİ Parti, referanduma gidilmesini önlemek için başörtü düzenlemesine 'hayır' diyecek" iddiası düşmüştü. "İYİ Parti’de genel eğilim başörtüsüyle ilgili düzenlemeye destek vermek yönünde" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ancak CHP ile işbirliği yapan bir grup, 'Anayasa değişikliğinin referanduma gitmemesi için hayır oyu verelim' diye kulis yapıyor" bilgisini paylaştı.

İYİ Parti seçim meydanlarına çıkamaz

"Başörtüsüne hayır diyen İYİ Parti, bunun hesabını millete veremez" diyen Selvi, "Seçim meydanlarına çıkamaz. Hele hele başörtüsü mücadelesini bilen Meral Akşener kendisini inkâr etmiş olur. İYİ Parti Başkanlık Divanı bugün başörtüsü konusunu görüşmek üzere toplanacak. İYİ Parti’nin başörtüsü konusunda olumsuz bir tavır takınmasını beklemiyorum." diye yazdı.

HDP bir evet bir hayır diyecek

Abdulkadir Selvi, HDP'nin başörtü düzenlemesiyle ilgili tavrını da yazdı. Selvi, "HDP’de genel eğilim başörtüsü oylamasına destek ama aileyle ilgili düzenlemeye hayır oyu vermek yönünde" dedi.

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