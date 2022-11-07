TOKİ 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak! Tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 ilde 325 iş yerini 23-24 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

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TOKİ tarafından 23 Kasım Çarşamba günü 176 iş yeri için, 24 Kasım Perşembe günü 149 iş yeri için müzayede yapılacak.

Yüzde 30 peşinat 120 ay vade

Alıcılar iş yerlerine yüzde 30 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek. 23 Kasım Çarşamba günü Aydın, Burdur, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Konya ve Tekirdağ illerinde satışa sunulan iş yerleri için müzayede yapılacak.

24 Kasım Perşembe günü ise Aksaray, Adana, Ankara, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kars, Kırşehir, Kilis, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri için müzayede yapılacak.



Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.