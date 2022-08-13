Yunanistan'ın havası söndü! ABD Türkiye sınırındaki silahlarını geri götürüyor! Uzunluğu tam 290 metre...

Atina ve Washington arasındaki askeri işbirliğinin yüksek olmasından mutluluk duyduğunu belirten ABD Büyükelçisi Tsounis ise, Yunanistan'a F-35 tedarik edilmesini 'çok önemli' ifadesiyle tanımladı: "Avrupa'da yalnızca sekiz ülkede F-35 savaş uçakları var. F-35'lerin caydırıcılığını göreceksiniz. Ayrıca, Yunanistan ile ABD ve diğer NATO müttefikleri arasında daha büyük müşterek çalışmayı hayata geçirdiğini göreceksiniz. ABD Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği destekliyor, bunu çok çok çok açık şekilde belirtmek istiyorum."