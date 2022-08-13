Yunanistan'ın havası söndü! ABD Türkiye sınırındaki silahlarını geri götürüyor! Uzunluğu tam 290 metre...
TÜRKİYE'Ye karşı Yunanistan'ı adeta yeni üs haline getiren ve modern silah yığınağı yapan ABD'den dikkat çeken adım. Türkiye'nin yeni nesil sondaj gemisini devreye almasıyla bütün gözler Doğu Akdeniz'e çevrilirken, Yunan ordusuyla neredeyse her hafta tatbikat yapan ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç'a dev bir gemi gönderdi.
Türkiye'nin yeni nesil sondaj gemisini devreye almasıyla bütün gözler Doğu Akdeniz'e çevrilirken, Yunanistan'ın müttefiki ABD Batı Trakya'daki Dedeağaç'a dev bir gemi gönderdi. ABD'den resmen F-35 jetleri isteyen Atina yönetimi, Pentagon'un Türkiye'ye satmaya hazırlandığı F-16 savaş uçaklarını engellemek için Washington'da lobi savaşları yürütüyor.
Dahası, Temmuz ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ndeki tören gözlerden kaçacak gibi değildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Hava Kuvvetleri Komutanı Themistoklis Bourolias ve ABD'nin yeni Atina büyükelçisi George Tsounis Suda Üssü'ne gitti. Kalabalık heyet Girit'te Yunanistan ve ABD savaş uçaklarının birlikte havalandığı 'Poseidon'un Öfkesi-22' tatbikatını izledi.
Yunanistan bayrağı önüne çekilen F-35 jetinin önünde poz verdiler, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin adını anmadan meydan okudu: "ABD ve Yunanistan yayılmacılığa karşı omuz omuza durmaktadır. ABD ile Yunanistan, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdidin karşısındadır. İki ülkenin savaş uçaklarının yanı sıra askerleri de Doğu Akdeniz'de son birkaç gündür uluslararası hukukun korunması için birlikte duruyorlar."
Atina ve Washington arasındaki askeri işbirliğinin yüksek olmasından mutluluk duyduğunu belirten ABD Büyükelçisi Tsounis ise, Yunanistan'a F-35 tedarik edilmesini 'çok önemli' ifadesiyle tanımladı: "Avrupa'da yalnızca sekiz ülkede F-35 savaş uçakları var. F-35'lerin caydırıcılığını göreceksiniz. Ayrıca, Yunanistan ile ABD ve diğer NATO müttefikleri arasında daha büyük müşterek çalışmayı hayata geçirdiğini göreceksiniz. ABD Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği destekliyor, bunu çok çok çok açık şekilde belirtmek istiyorum."