Fatih Altaylı'dan olay yazı! Türkiye, uluslararası mafya babalarının cirit attığı yer oldu

İSTANBUL Sarıyer'de Kırmızı Bültenle aranan Sırp mafya babasının yakalandığını ve bahçesinde 3 kadın cesedi bulunduğunu dün sosyal medya hesabından duyuran Fatih Altaylı, bugün köşesinden o haberi yorumladı. "Artık büyük kentlerimiz, dünyanın çeşitli suç örgütlerinin liderlerinin cirit attığı bir ülke haline geldi" diyen Altaylı, “Nasıl bir barut fıçısının üzerinde oturduğumuzu anlayın!” dedi.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kırmızı bültenle aranan Sırp çete liderinin İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yakalanmasını hatırlatarak, “artık büyük kentlerimiz uluslararası mafyanın kol gezdiği, dünyanın çeşitli suç örgütlerinin liderlerinin cirit attığı bir ülke haline geldi” diye yazdı. HaberTürk yazarı Altaylı, dün sosyal medya hesabından Sarıyer'de operasyonun gerçekleştiği villanın bahçesinde yapılan kazıdan bir video paylaşarak, olayı duyurmuştu.

'Villasının bahçesinde 3 ceset bulundu'

Fatih Altaylı, "İstanbul’da Sarıyer'deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var Ormanada’daki komşuları adamı Boris diye tanıyorlar ve çok efendi bir adamdı diye şaşkınlar" diye yazmıştı.

Emniyet: Mafya babası doğru, ceset yalan

Kısa süre içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Sırp mafya babasının yakalandığı doğrulanırken, 3 kadın cesedi bulunduğu iddiası yalanlandı. Bugünkü yazısında söz konusu operasyonda sırp çete liderinin yakalanmasına dikkati çeken Fatih Altaylı, "Muhtemelen olayı duyurmasak, resmi bir açıklama da olmayacaktı" diye yazdı. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı:

Bu da bir beka sorunu

Dün zannederim kamuoyu benim bir tweetimle haberdar oldu Sarıyer’deki Ormanada sitesinde oturan Sırp mafya liderinin bahçesinde yapılan kazıdan.

Kazının bir de videosunu koydum sosyal medya hesabıma.

Herkes alıp kullanmış.

Kaynak belirtmeden. (Bir iki internet sitesi hariç.)

Ormanada sitesindeki kazı 3 gündür sürüyordu aslında.

Önce toprak altına gömülmüş uyuşturucu arandığını düşündü komşular.

Sonra öldürüp toprağa gömülmüş kişilerin arandığı anlaşıldı.

Emniyet olayı büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü ve site sakinlerine bile konuşmamaları buyurulduğu için, site içinde kulaktan kulağa yayılmaya başladı olay.

Bana da görüntüler öyle geldi.

Daha sonra da komşulardan “Üç ceset çıkarıldı. Üçü de kadınmış” iddiası ortaya atıldı.

Bunu da “iddia” olarak duyurdum.

Odatv internet sitesi haberi alıp genişletti. Detaylar ekledi.

Saatler sonra İstanbul Emniyeti bir açıklama yaparak olayı doğruladı ama “Ceset bulunamadı” dedi.

Komşular ise bu noktada hala şüphe duyuyor.

Resmi açıklamaya inanmaktan başka çaremiz yok.

Muhtemelen olayı duyurmasak, resmi bir açıklama da olmayacaktı.

Vahim olan ise benim bu köşede aylardır yazıp çizdiğim gibi artık büyük kentlerimiz uluslararası mafyanın kol gezdiği, dünyanın çeşitli suç örgütlerinin liderlerinin cirit attığı bir ülke haline geldi.

Gün geçmiyor ki, bir uluslararası mafya hesaplaşması olmasın, birkaç kişi ölmesin.

Yollarda Balkan ve Kafkas ülkelerine ait plakalar taşıyan Rolls Royce’lar, Bentley’ler, zırhlı Mercedes Maybach’lar, Lamborghini'ler, her biri birkaç milyon dolarlık otomobiller kol geziyor.

Bir lokantada yemek yerken köşelerde karanlık tipli korumaların bir masadakileri koruduğunu görmek artık vakayı adiyeden oldu.

Bunların yanına bir de Ortadoğu’yu karıştıran siyasi görünümlü terör örgütlerinin mensuplarını koyun.

Nasıl bir barut fıçısının üzerinde oturduğumuzu anlayın.

Göçmenler nasıl ki Türkiye'nin beka sorunu ise, bu da aynı ölçüde bir beka sorunu.

Hepimizin kucağında büyüyen ve hepimizi tehdit eden bir sorun.