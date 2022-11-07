Tekirdağ açıklarında balıkçıların ağlarına takıldı 3 kişi güçlükle denizden çıkardı

Marmara Denizi'nde tekneyle palamut yakalamaya çıkan Tekirdağlı balıkçıların ağına, palamudun peşine düşen orkinos takıldı.

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Karadeniz’den dönen Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atmaya başladı. Denize açıldıktan sonra palamuda ağ atan bir balıkçı, bir süre sonra tekneye çektiği ağların oldukça ağır olduğunu fark etti.

Yüzlerce kilo palamut yakaladığını düşünerek ağları tekneye çeken balıkçı, ağlara takılan palamutların içerisinde bir orkinos balığının olduğunu fark etti. 3 kişi 150 kiloluk orkinosu güçlükle ağlardan ayırdı. Orkinosun ağlara gelen palamutların peşine düştüğü ve o sırada ağlara takıldığı düşünülüyor.

Kendilerinden küçük balık türleriyle beslenen orkinoslar, sardalya, hamsi, uskumru, palamut, lüfer gibi balık sürülerini kovalar ve yerler. Göçmen balık olarak bilinen orkinoslar, 800 kilogram ağırlığa ve boyutları ise 3-4 metreye kadar çıkabiliyor.