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Canan Kaftancıoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e 'Jetski'li cevap! Kaçmak yok ama...

Canan Kaftancıoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e 'Jetski'li cevap! Kaçmak yok ama...

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "İTO seçimlerini Canan Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan kaftancıoğlu4ndan cevap geldi. Kaftancıoğlu, "Nükteli jetski’ye ters binip kaçmak yok ama mavi mavi masmavi" paylaşımı yaptı.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde oy verecek şirket sahiplerine mevcut başkan Şekip Avdagiç'i desteklemeleri çağrısında bulunmuş ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği adayın kazanması durumunda LGBT'ye yatırım yapacağını iddia etmişti. 

Avdagiç'e karşı Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu ileri süren Ünlü, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" dedi. Kaftancıoğlu, Cübbeli Ahmet'e, "Nükteli jetski’ye ters binip kaçmak yok ama mavi mavi masmavi" ifadesini kullandı. 

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))" ifadesini kullandı. 

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