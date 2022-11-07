Ekrem İmamoğlu 'Ahmak' ile ortadan kaldırılacak! İstanbul için yapılan planı ifşa etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Ahmak Davası'yla siyasetten tasviye edilecek. Kapalı kapılar ardından dönenleri yazan Barış Terkoğlu, sarsıcı iddialarda bulundu. Ekrem İmamoğlu davasına bakan hakim, gelen talepleri kabul etmeyince bu yüzden sürgün yemiş.

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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu, "Bu yazı siyasi bir cinayeti anlatmak için yazıldı' diyerek 'kapalı kapılar ardında' planlanan senaryolu yazdı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'Ahmak Davası' ile bir siyasi cinayet işleneceğini söyleyen Barış Terkoğlu, davaya bakan hakimin neden ve nasıl sürüldüğünü ortaya koydu.

"İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 11 Kasım'daki duruşmasında karar çıkabilir" diyen Barış Terkoğlu, "Gelelim perde arkasında olanlara" diyerek şunları aktardı:

Ekrem İmamoğlu davasının hakimi

-Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hâkimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle, Samsun’a gönderilmişti. Yerine aynı adliyeden bir başka hâkim getirilmişti. Zengin, İstanbul’da, sadece bir yıldır görev yapıyordu. Bu yer değişikliği olağandışı görünüyordu. Eşi hamile olan Hüseyin Zengin de durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK’ye itiraz etti. Zira hiçbir gerekçe bu atamayı karşılamıyordu.

Hakim'e gelen İmamoğlu talebi

Zengin’in, güvendiği kimi hâkim ve savcılara neler anlattığını öğrendim. Şunları söylüyordu:

-“Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim, hükümetin desteklediği 2 No’lu Baro’da çalışıyor. Ancak ben hâkimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak, böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında, asgari sınırdan ceza verip, hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı.”

Peki planlanan ne?

Hâkim Zengin’in kabul etmediği senaryoyu da anlatayım:

- İmamoğlu’na hapis cezası verilmesi, cezanın çabuklukla kesinleştirilmesi,

- Ardından TCK’nin 53. maddesine dayanarak İmamoğlu’nun seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması, infaz tamamlanıncaya kadar milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi olamaması,

- Nihayetinde hem İBB’nin muhalefetten alınması hem de İmamoğlu’nun siyasetten tasfiye edilmesi.