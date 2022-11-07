BIST 4.321
DOLAR 18,61
EURO 18,57
ALTIN 1.001,90
HABER /  GÜNCEL

Gemiden düşerek öldü 13 gündür cenazesi kayıp! Sosyetik Dilek Ertek'le ilgili yeni açıklama

Gemiden düşerek öldü 13 gündür cenazesi kayıp! Sosyetik Dilek Ertek'le ilgili yeni açıklama

Tiffany Co. adlı markanın Türkiye distribütörü olan ve Tahiti'de geçtiğimiz günlerde lüks tatil gemisinden okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'i arama çalışmaları 13. gününde de sürerken, aileden yeni bir açıklama geldi. Ertek Ailesi, Dilek Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğu iddiasını yalanladı.

Abone ol

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.'nun Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de okyanusa düşmüştü. 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece kaybolan Ertek'in bulunması için çalışmalar sürerken, aileden Habertürk'ün dün edindiği bilgilere paralel bir açıklama geldi. Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Tüm bilgi ve belgeler savcılıkta

"Basınla daha önce de paylaşmış olduğumuz üzere Norwegian Cruise Line şirketine ait Norwegian Spirit adlı gemide seyahat eden Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetmiştir. Merhum Dilek Ertek’in denize düşmesinden sonra gemi Tahiti’nin Papeete Limanı’na gelmiştir. Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk avukatları ile birlikte gemi ve gemi işleteni şirket ile görüşmeleri devam ettirmektedir. Alınan tüm bilgiler savcılık ile paylaşılmış olup savcılık tarafından da soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Mücevherler kayıp değil!

Olay sonrası bazı yazılı ve görsel basında çıkan dedikodu ve hayal ürünü kaynaklı haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır ve aileyi derinden yaralamaktadır. Basında mücevherler konusunda yapılan spekülasyonların hiçbiri doğru değildir. Ertek ailesi, tamamen yanlış bilgilerle yapılmış haberlerde iddia edildiği gibi, Dilek Ertek’in geçirdiği kazayı haber verme dışında basına açıklama yapmamıştır. Soruşturmanın seyri ve güvenliği açısından, çıkabilecek yalan haberlerin ciddiye alınmamasını, sadece ailenin verdiği basın duyurularına riayet edilmesini ve ailenin acısına saygı gösterilmesini önemle rica etmekteyiz. Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler gerekli görüldüğü takdirde, yine sadece Ertek ailesi tarafından basın açıklamasıyla duyurulacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul'da 'Sasa' paniği! Koç, Sabancı, Turkcell ve Petkim'in toplamı bir Sasa etmiyor!
Borsa İstanbul'da 'Sasa' paniği! Koç, Sabancı, Turkcell ve Petkim'in toplamı bir Sasa etmiyor!
Ziraat Türkiye Kupası'da görev alacak hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'da görev alacak hakemler belli oldu
Bursa'da otelde unutuldu! Çalışanlar görünce...
Bursa'da otelde unutuldu! Çalışanlar görünce...
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
ABD'deki Kongre ara seçimlerinde Senato'nun kaderini 7 eyalet belirleyecek
ABD'deki Kongre ara seçimlerinde Senato'nun kaderini 7 eyalet belirleyecek
CHP'li Öztrak'ın 6'lı masa için 'rüya takım' benzetmesine AK Parti'den yanıt
CHP'li Öztrak'ın 6'lı masa için 'rüya takım' benzetmesine AK Parti'den yanıt
İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi
İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi
ABD'nin çok gizli görüşmesi deşifre oldu! Rusya alarmda
ABD'nin çok gizli görüşmesi deşifre oldu! Rusya alarmda
İl Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
İl Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
İBB Teknoloji Atölyelerinde 1320 öğrenci eğitim görecek
İBB Teknoloji Atölyelerinde 1320 öğrenci eğitim görecek
Twitter çalışanlarına büyük şok! Yüzde 90'ını işten çıkardı
Twitter çalışanlarına büyük şok! Yüzde 90'ını işten çıkardı
Tekirdağ açıklarında balıkçıların ağlarına takıldı 3 kişi güçlükle denizden çıkardı
Tekirdağ açıklarında balıkçıların ağlarına takıldı 3 kişi güçlükle denizden çıkardı