Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşlemeleri belli oldu erken final

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Geçen sezonun finalistleri Real Madrid ve Liverpool bu kez son 16 turunda eşleşti.Abone ol
Avrupa’nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını ilk iki sırada bitiren takımlar, son 16’ya yükselmişti.
Bugün İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un katılımıyla yapılan kura çekimiyle de Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belirlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
RB Leipzig - Manchester City
Club Brugge - Benfica
Liverpool - Real Madrid
Milan - Tottenham
Eintracht Frankfurt - Napoli
Borussia Dortmund - Chelsea
Inter - Porto
Paris SG - Bayern Münih