Baharatlarda kanserojen madde tespit edildi! Hepsi bir bir yasaklandı

Singapur'da Türkiye'den ihraç edilen baharatlarda kanserojen maddeye rastlanınca ünlü bir firmaya ait paketler toplatıldı. Baharatların, piyasaya sürülmesine izin verilmedi.

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Türkiye'den ihraç edilen baharatlarda kanserojen maddeye rastlanınca ünlü bir firmaya ait paketler toplatıldı. Baharatların, piyasaya sürülmesine izin verilmedi. Singapur Gıda Otoritesi, ürünlerde "Sudan" adı verilen endüstriyel renklendirici kullanıldığını duyurdu.

Gıda Mühendisi ve Kalite Kontrol Uzmanı Süleyman Uzun, ''Çok popüler bir kitapta Türk baharatları övülür, önerilir. Ama artık bundan yoksun durumdayız. Bu ürünler dış ticaretimizi olumsuz etkileyecek. Durum iç piyasada da farklı değil'' dedi ve durumun buzdağının sadece görünen kısmının olduğunu bu yüzden de denetimlerin artırılması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

Dördünde de renklendirici bulundu

Yurtdışındaki ürünlerde tespit edilen 4 farklı zarar element, nedir sorusuna da yanıt veren Uzun, ''Dördü de renklendirici element. Tüketiciyi kandırmak üzere kullanılmış. Bu maddeler sentetik ve kanserojen olanlar. Aynı zamanda çocukların zihinsel gelişimini de etkiliyor'' dedi.

Hatalı ürünler listesi yayınlanmalı

Uzun, ''Sumak, pul biber gibi parçalı ürünler, parlak olduğu zaman tüketiciyi cezbediyor. Buna benzer bir çok tağşiş var. Bakanlığın tağşiş listeleri ile karşılaşırdık, 3 aydır bu listeler yayınlanmıyor. Bu listelerin yayınlanıyor olması firmaların bu zararlı maddeleri kullanma oranını azaltıyordu'' diye konuştu.

Suçlanan firma yeni açıklama yaptı

Firma ise yaptığı açıklamada geçen yıl üretim tesislerinde çıkan yangın sonrası farklı tedarikçilerden hammadde almak zorunda kaldıklarını, bahsi geçen üründe "Sudan" maddesine rastlanması sonucu ürünün Türkiye'de zincir mağazalardan toplatıldığını ve imha edildiğini açıkladı.