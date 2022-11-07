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Ekrem İmamoğlu Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın annesinden özür dileyecek ne yaptı?

İnterethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Sözcü Gazetesi ile istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kavganın perde arkasına ilişkin son gelişmeleri Youtube kanalında aktardı.

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Sözcü gazetesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga giderek kızışıyor.

Ekrem İmamoğlu'na bağlı zabıta ekiplerinin Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı evdeki bir imar usulsüzlüğünü denetlemeye gitmesi gerilimin nedeni olarak gösteriliyor.

Akbay, İmamoğlu'nun annesinden özür dilemesini istiyor. Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, ilk kez açıklama yaptı ve "Ekrem İmamoğlu ne yaptığını biliyor" dedi. 

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