Sivas'ta aracının camına ’iki İphone 14 Pro Max ile takas olur’ ilanı astı teklifler gelmeye başladı

“Bir İphone kurtarmıyor ondan dolayı iki adet yaptım“

Müzik sesini duyduklarında dans etmeye başlıyorlar. Orta yaşlı insanların bile dikkatini çekiyor. Yazıya istinaden arkadaşlardan takas teklifi edenler oluyor. ‘Ağabey 11 pro olur mu 13 pro olur mu? şeklinde. Bir kurye arkadaş çok daha farklı bir yola ulaştı.