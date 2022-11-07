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Kuzey Irak'ta şehit olan İsmail Esmer Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta şehit olan İsmail Esmer Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

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Şehit Esmer'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Esmer'in naaşı, Tokdemir Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene şehidin babası Mehmet ve annesi Meryem Esmer ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer şehit olmuştu.

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