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ABD Savunma Bakanlığı heyeti Türkiye’de

ABD Savunma Bakanlığı heyeti Türkiye’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yurt içi ve sınır ötesi birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı yaptı.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkat çekti.

ABD
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