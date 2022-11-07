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Putin imzaladı Ukrayna savaşında Rusya'dan yeni hamle

Putin imzaladı Ukrayna savaşında Rusya'dan yeni hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski mahkumların da cephede Ukrayna'ya karşı savaşmasını sağlayan kararnameyi imzaladı.

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Rusya cepheye eski mahkumları da sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkalı olan Ruslar askere alınabilecek. Bu adımla yüz binlerce kişinin Rus ordusuna alınmasının önünün açıldığı belirtiliyor.

Çocuklara karşı cinsel saldırı ve terörizm gibi suçlardan daha önce hüküm giyenler ise bu karardan muaf tutuldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Wagner isimli rus paralı asker grubunun hapishaneden görüntüleri sızmış ve mahkumlara cezalarının silinmesi karşılığında 6 ay orduya katılmaları teklif edilmişti.

Rusya'nın cephedeki asker eksiğini gözler önüne seren bu görüntülerden kısa süre sonra ülke genelinde seferberlik ilan edilmiş ve 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı duyurulmuştu.

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