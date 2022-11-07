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HABER /  POLİTİKA

Altılı masa toplantısı öncesi dikkat çeken ziyaret!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altılı masa toplantısı öncesi dikkat çeken ziyaret!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Babacan "Altılı masanın gündemi yoğun, gittikçe de yoğunlaşıyor. Bu yoğun gündemin şöyle bir değerlendirmesini yaptık. " dedi.

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Babacan, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı öncesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü.

Babacan gündemle ilgili Karamollaoğlu'na bilgi verdiğini belirterek, "Altılı masanın gündemi yoğun, gittikçe de yoğunlaşıyor. Özelikle temel politika alanlarının da çalışılacağı ortak bir çalışma grubu oluştuktan sonra daha geniş bir alanda işbirliğimizi ilerletiyoruz.

Bu yoğun gündemin şöyle bir değerlendirmesini yaptık. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlar oluşturmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

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