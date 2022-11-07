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FETÖ elebaşı Gülen'den yeni itiraf: Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz

FETÖ elebaşı Gülen'den yeni itiraf: Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz

Bir süredir öldüğü ve çok hasta olduğu haberleriyle gündeme gelen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni bir videosu yayınladı. FETÖ elebaşı Gülen, güçsüzleştiklerini "Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" diyerek itiraf ediyor.

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Sık sık öldüğü iddialarıyla gündeme gelen  FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, yeni bir video yayınladı.

"Hayali gerçekleştirecek güçte değiliz"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen son videosunda "Şu dönemki gelişmelerden ümitlendik" dedi. 

Ancak neyden ümitlendiklerinin detayına girmedi. Konuşurken zorluk yaşayan Fethullah Gülen, eski güçlerinin olmadığını da "Gayeyi hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" diyerek itiraf ediyor. 

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